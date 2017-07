Neues vom Anleihen-Markt - in der Woche vom 17. bis 21. Juli bleibt die ALNO-Insolvenz zwar das bestimmende Thema, wird aber vom Markt weitaus weniger überraschend und drastisch wahrgenommen als vorangegangene Insolvenzen. Das Amtsgericht Hechingen hat den eingereichten Anträgen der ALNO AG sowie ihrer Töchterfirmen (Wellmann + Alno Logistik & Service) auf ein vorläufiges Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung zugestimmt. Bei allen drei Unternehmen wurde der Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Hörmann als vorläufiger Sachwalter eingesetzt. Die Ratingagentur Scope hat darüber hinaus das Rating des Küchenherstellers von "CC" auf "D" (Default) herabgestuft. Zudem teilte die ALNO AG mit, ein Massedarlehen in Höhe von bis zu 9,0 Millionen Euro erhalten zu haben. Die Gläubigerausschüsse hatten der Darlehensaufnahme zugestimmt.

Neue Anleihen - Die Steinhoff Europe AG hat eine Unternehmensanleihe im Volumen von 800 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren emittiert. Der jährliche Zinskupon beträgt 1,875 Prozent. Die Anleihe wird von der Steinhoff International Holdings N.V. garantiert und war nach Unternehmensangaben bei der Emission 4,2-fach überzeichnet. Auch die ADO Properties S.A. hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe wird am 26. Juli 2024 fällig, der Kupon beträgt 1,5 Prozent p.a. Das Angebot war nach Angaben des Unternehmens 2,25-fach überzeichnet. Beide Anleihen wurden bei institutionellen Investoren begeben. Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat unterdessen die erste Tranche ihrer dritten Anleihe ebenfalls erfolgreich platziert. Das Volumen der ersten Tranche beläuft sich auf 5,0 Millionen Euro. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 13.07.2027 bietet eine Verzinsung in Höhe von 4,00 Prozent p.a.

TIPP: Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...