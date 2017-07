Mainz (ots) - Zu aktuellen politischen Fragen äußert sich Uwe Junge (AfD) im SWR-Sommerinterview. Der Landesvorsitzende seiner Partei in Rheinland-Pfalz nimmt dabei unter anderem Stellung zu Aussagen in seinem Wahlkampfvideo und zu parteiinternen Diskussionen. Das gesamte, vorab aufgezeichnete Interview sendet "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" heute (21. Juli 2017), ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen. Die Fragen stellte Sascha Becker.



AfD-Landeschef Junge hat im SWR-Aktuell-Sommerinterview Tatsachenbehauptungen aus seinem Wahlkampfvideo nicht belegen können. In dem Video sagt Junge wörtlich: "Teile Berlins, Duisburgs, Ludwigshafens, Triers und Mainz werden von ausländischen Familienclans kontrolliert." Auf den Einwand, dass weder die Polizei Ludwigshafen, noch die in Trier und Mainz nach eigenen Angaben Hinweise hätten, die eine solche Aussage rechtfertigten, sagte Junge: "Wehret den Anfängen ... Ich befürchte, dass das so wird." Junge sieht in seiner Aussage ein zulässiges Wahlkampfmittel: "Es ist eine Provokation, es ist auch im Sinne des Wahlkampfs sicherlich etwas, was man überspitzt betrachten muss."



Zum aktuellen Stand in der Parteiführung der AfD sagte Junge, einige Dinge in der Kommunikation seien nicht gut gelaufen. Den Parteibeschluss, ein Ausschlussverfahren gegen Björn Höcke einzuleiten, habe er nicht mitgetragen. Er respektiere aber die Entscheidung. Junge "hätte sich eine abgeschwächtere Form vorstellen können, eine Abmahnung oder dergleichen".



