Der Assay wird im dritten Quartal in allen Ländern, in dem die CE-Kennzeichnung anerkannt wird, kommerziell verfügbar sein



Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics, ein weltweit führendes Unternehmen von In-vitro-Diagnostika, gab heute bekannt, dass die Produkte VITROS(R) Insulin-Reagenz und -Kalibratoren für die Immundiagnostik die CE-Kennzeichnung erhalten haben, womit das Testangebot erweitert wird, mit dem alle Aspekte der Diabetes und anderer Pankreaserkrankungen gemanagt werden können. Als ein wichtiger Biomarker bei Diabetes und für das Diabetes-Risiko wird erwartet, dass der Assay für die Nutzung mit allen Orthos VITROS(R) immundiagnostischen und integrierten Analysesystemen in Europa und anderen Ländern, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren, im dritten Quartal diesen Jahres kommerziell verfügbar sein wird.



Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrifft Diabetes 9 Prozent der weltweiten Bevölkerung mit über 18 Jahren.i Mehr noch, 191 Millionen Menschen mit Diabetes sind nicht diagnostiziert.ii Diabetes wird als eine chronische, lebenslange Erkrankung mit verschiedenen bedeutenden Komorbiditäten behandelt, daher ist es wichtig, dass Labore einen Partner haben, der das gesamte Diagnosespektrum unterstützt.



"Unser Ziel bei Ortho ist es, Gesundheitsdienstleistern eine große Bandbreite an Werkzeugen bereitzustellen, die sie brauchen, um komplexe Stoffwechselserkrankungen und -zustände wie Diabetes zu beobachten und zu verwalten", erklärte Robert Yates, der Chief Operating Officer von Ortho. "Insulin in das Angebot von Orthos VITROS(R) Reagenzien aufzunehmen, zeigt unsere anhaltende Dynamik in der Produktentwicklung."



Der VITROS(R) Insulin-Assay ist Teil des umfassenden Angebots von Orthos VITROS(R) Systemen, zu dem auch HbA1c, Glukose und Microalbumin gehört. Der VITROS(R) Insulin-Assay kann auch dabei helfen, eine große Bandbreite an Stoffwechselzuständen wie Pankreastumore, Lebererkrankungen, Akromegalie, Morbus Cushing, Familiäre Glukose-Galaktose-Malabsorption und Adipositas nachzuweisen.



Informationen zu VITROS(R) Systeme



Die VITROS(R) Chemie-, Immundiagnostik- und integrierten Systeme von Ortho Clinical Diagnostics stellen ein Produktportfolio von patentierten Technologien dar, die klinische Labore dabei unterstützen, Erkrankungen zu diagnostizieren, zu überwachen und zu behandeln. VITROS(R) Produkte sind dazu gedacht, klinische Labore bei den organisatorischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu unterstützen.



Über Ortho Clinical Diagnostics



Ortho Clinical Diagnostics ist ein weltweit führendes Unternehmen in In-vitro-Diagnostika und stellt seine Dienste klinischen Laboren und Immunhämatologie-Gemeinschaften zur Verfügung. Orthos qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen ermöglichen den Experten im Gesundheitswesen in mehr als 120 Ländern, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Die Produkte zur Bluttypbestimmung von Ortho helfen den Immunhämatologen, sicherzustellen, dass jeder Patient das für ihn sicherste Blutprodukt erhält Ortho liefert anspruchsvolle Testmethoden, Automatisierung sowie Werkzeuge für Informationsmanagement und Auswertung in klinische Labors auf der ganzen Welt, um sie dabei zu unterstützen, ihren Betrieb effizienter und effektiver zu gestalten und die Patientenversorgung zu verbessern. Orthos Ziel ist es, durch Diagnostik Leben zu verbessern und zu retten, und es tut dies, indem es neu erfindet, was möglich ist. So definiert sich Ortho seit mehr als 75 Jahren und damit wird das Unternehmen weiter vorangetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.



(C) Ortho Clinical Diagnostics 2017



PR-03010



i. http://www.who.int/diabetes/global-report/en/



ii. https://www.idf.org/about-diabetes/what-is-diabetes.html



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/376902/ocd_only_black_Logo.jpg



OTS: Ortho Clinical Diagnostics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125697.rss2



Pressekontakt: Jane Ward Ortho Clinical Diagnostics 908-210-0118 jane.ward@orthoclinicaldiagnostics.com