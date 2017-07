Anleger suchen nach Unternehmen, die langfristig stabile Rendite bieten. Doch wie finden Investoren die, und was zeichnet sie aus? Eine exklusive Studie zeigt die weltweit besten Aktien.

Rodney Sacks liebt große Sprünge. Solche seiner Athleten, wenn sie sich wie im Videospiel mit Motorrädern oder Rallyeautos über Abhänge stürzen. Und solche, die er als Vorstandschef mit seinem Konzern Monster Beverage schafft: etwa den Sprung von 280 Millionen Euro Umsatz 2005 auf das Zehnfache im Jahr 2016. Solche Sprünge sind keine Selbstverständlichkeit. So macht Sacks kein Geheimnis daraus, dass sein Konzern zu den besten der Welt gehört. Es sei eben Teil von Monster, als aggressive, "in your face" Lifestylemarke aufzutreten, wie er sagt. "2016 haben wir das 24. Jahr in Folge unseren Umsatz gesteigert", umgarnt er auch im ersten Satz des jüngsten Geschäftsberichts seine Aktionäre.

Das Produkt, mit dem er diese Erfolgsgeschichte schrieb, ist ganz ordinäre, süße Brause, die mit zugesetztem Koffein aufputschen soll. Ihn und seine Anleger führte die Brause nahezu unbeschadet durch die Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende und wenige Jahre später auch noch durch die Finanzkrise.

Der Konzern, dessen Geschäftsmodell mit dem des thailändisch-österreichischen Energydrink-Anbieters Red Bull vergleichbar ist, betreibt dafür eine gigantische Marketingmaschine. Sacks' Team pappt die giftgrünen Klauenlogos der Monster-Energydrinks unter Rallyeautos, die im Schnee über Abhänge rasen, auf den Helm von Motocrossfahrern oder unter Skateboards. Sportler, Feierwütige und Heranwachsende sollen so Lust auf den Aufputscher bekommen - und Anleger auch.

Monster ist zweitgrößter Vermarkter von Energydrinks weltweit. Und die einzige Chance für Anleger, in Marktführer in dem Segment zu investieren, weil Konkurrent Red Bull in Privathand liegt. Das aber lohnt sich. Auch aufgrund des jahrzehntelangen Wachstums gehört Monster Beverage aus Sicht der Anleger zu den besten Aktien der Welt, sogar noch vor dem vermeintlichen Überkonzern Apple.

Diese Erkenntnis stammt aus der weltweit wohl am meisten beachteten Studie zu Aktien. Die Managementberatung Boston Consulting Group (BCG) ermittelt seit 1999 jährlich die besten Aktien. Zum 18. Mal seit dem Jahr 2000 präsentiert die WirtschaftsWoche exklusiv die wesentlichen Ergebnisse. Das Team von BCG schaut zunächst auf die Rendite, die Anleger jährlich mit den Aktien über einen Fünfjahreszeitraum einfahren konnten. Darüber hinaus beeinflussen auch Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe, das Wachstum von Gewinnmarge und Umsatz sowie die Börsenbewertung, wie gut die Konzerne abschneiden.

Für die aktuelle Studie, die den Zeitraum von Ende 2011 bis Ende 2016 analysiert, sichtete das Team rund 2350 Aktien, die aus über 50.000 Unternehmen weltweit herausgefiltert wurden. Nur, wer bereits fünf Jahre an der Börse notiert ist, kommt ins Ranking. Außerdem müssen je nach Konzerngröße zwischen 15 und 20 Prozent der Aktien an der Börse handelbar sein. Kleine Konzerne unter einer Milliarde Börsenwert fallen ebenfalls durchs Raster.

Neben der Analyse der besten Konzerne über fünf Jahre hat BCG in diesem Jahr auch erstmals analysiert, welche Unternehmen den Anlegern langfristig die besten Erträge gebracht haben. Aus allen Studien, die BCG angefertigt hat, ermittelte das Team die besten Aktien der vergangenen 20 Jahre. Und trotz iPhone, iPad und Smartwatch - alle Innovationen haben Apple nicht gereicht, um Brausekonzern Monster Beverage vom Siegerthron zu stoßen.

Europäische Aktien fehlen

Apple schaffte es gar nur über zwei Fünfjahresperioden unter die Topaktien. Über die vier Fünfjahreszeiträume (von 1996 bis 2016), die BCG analysierte, schafften es nur Monster Beverage und die indische Privatbank HDFC jedes Mal unter die besten. HDFC brachte seinen Anlegern einen jährlichen Ertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...