New York - Der Rekordlauf bei einigen wichtigen US-Indizes ist am Freitag erst einmal ins Stocken gekommen. Weder der marktbreite S&P 500 noch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 konnten ihre am Vortag erreichten Bestmarken nochmals nach oben schrauben. Der S&P gab im frühen Geschäft um 0,21 Prozent auf 2468,14 Punkte nach, während der Nasdaq 100 um 0,28 Prozent auf 5904,752 Punkte fiel.

Schwächer zeigte sich auch der Dow Jones Industrial , der im Gegensatz zu seinen Indexkollegen zuletzt nicht an seinem Rekordstand von 21 681 Punkten hatte rütteln können. Das vielbeachtete Kursbarometer der Wall Street fiel am Freitag um 0,20 Prozent auf 21 567,98 Punkte. Im Wochenvergleich steuert der Leitindex ...

