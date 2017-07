Mainz (ots) - Montag, 24. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Semino Rossi, Sänger



Beim Geld hört die Freundschaft auf - Freunden Geld leihen - aber richtig Ehering nach 33 Jahren aufgetaucht - Eine unglaubliche Geschichte Kinderbuchtipps für die Ferien - Kinder stellen ihre Literatur vor Die häufigsten Schulterprobleme - Was kann man bei Schmerzen tun?







Montag, 24. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Fisch-Invasion - Zu viele Schwarzmundgrundeln Expedition Waldfischbach - Neue Selbstständigkeit Vom Kriegsreporter zum Cafébesitzer - Nidal Bulbul in Kreuzberg







Montag, 24. Juli 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb



Prinz George hatte Geburtstag - Am Samstag wurde er vier Jahre alt Königin Silvia: Heute in München - Verleihung Bayerischer Verdienstorden Ireen Sheer: Homestory Berlin - Im neuen Zuhause der Sängerin







