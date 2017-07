FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,31 Prozent auf 162,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,50 Prozent.

Der Anleihemarkt profitiert weiter von dem sehr vorsichtigen Vorgehen der Europäischen Zentralbank (EZB). So hatte Präsident Mario Draghi am Donnerstag keine klaren Hinweise für eine geldpolitische Wende gegeben. Am Donnerstag hatten davon vor allem die Papiere von Italien und Spanien profitiert, während am Freitag der Gesamtmarkt zulegte.

Auch die am Freitag veröffentlichte Umfrage der EZB unter Ökonomen spricht gegen eine rasche geldpolitische Wende. Demnach dürfte die Teuerung bis zum Jahr 2019 deutlich unter dem Ziel von knapp zwei Prozent bleiben. Die von der EZB befragten Experten erwarten in diesem Jahr nur noch eine Inflationsrate von 1,5 Prozent. Bei der vorangegangenen Umfrage im April lag die Prognose noch bei 1,6 Prozent./jsl/he

