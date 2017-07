In der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung wachsen die großen Firmen schneller als die kleinen. Und diese Spreizung des Marktes wird sich einer Studie der Analysefirma Lünendonk in den nächsten Jahren wohl fortsetzen.

Big is beautiful - so lautet der Trend, dem sich die großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften (WP) schon seit Jahren verschrieben haben. Und die Entwicklung der Branche im vergangenen Jahr scheint das mehr denn je zu bestätigen. Dafür jedenfalls spricht die jüngste Studie des Marktforschers Lünendonk zur Performance der führenden deutschen WP-Gesellschaften. Die 25 größten Vertreter der Branche konnten danach ihre Erlöse 2016 im Schnitt um 7,2 Prozent steigern und damit stärker als der Gesamtmarkt, der nach Schätzung von Lünendonk um gut sechs Prozent auf etwa 13 Milliarden Euro expandierte.

Und selbst innerhalb der Führungsgruppe ist das Wachstumsgefälle zugunsten der ganz großen verschoben. Die vier mit Abstand größten WP-Gruppen (PWC, KPMG, EY und Deloitte) konnten im Schnitt immerhin um 11,8 Prozent zulegen. Gleich zwei der "Big Four" - Deloitte mit Plus 22 Prozent und PWC mit Plus 16 Prozent - zählen zu den wachstumsstärksten Vertretern der Branche.

"Die Schere zwischen den Big Four und den übrigen Marktteilnehmern geht weiter auseinander", folgert Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk. In diese Richtung deuten zudem auch die Prognosen für die nächsten Jahre. Das Führungs-Quartett rechnet nach einer Umfrage von Lünendonk für die nächsten Jahre im Schnitt mit rund zehn Prozent Wachstum pro Jahr. Die nachfolgenden 21 Firmen aus der Lünendonk-Liste gehen von Zuwachsraten von sechs Prozent aus, und für den Rest der Branche dürften die Steigerungen noch weitaus bescheidener ausfallen.

Das starke Wachstumsgefälle unter den Prüfern wird getrieben von wachsenden Anforderungen der Kunden im Hinblick auf Internationalisierung und Kompetenzen jenseits der eigentlichen Prüfungsaufgaben. ...

