NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kleinen Rücksetzer vom Donnerstag geht es für die US-Börsen am letzten Handelstag der Woche abermals nach unten. Gegen Mittag (Ortszeit) verliert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent auf 21.550 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben jeweils um 0,2 Prozent nach.

Aus Europa kommen klar negative Vorgaben. An den Finanzmärkten auf dem alten Kontinent wirken die Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi vom Donnerstag nach, die weniger taubenhaft als erhofft ausgefallen waren und den Anlegern verdeutlichten, dass sich die Zeit des billigen Geldes ihrem Ende nähert.

Wie an den Vortagen müssen die Quartalszahlen wichtiger Unternehmen verarbeitet werden. Daneben gilt das Interesse den Ereignissen in Washington. Unter den Anlegern wachsen schon seit einiger Zeit die Zweifel, ob US-Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen wie etwa Steuersenkungen wahr machen wird. Das dämpft die Kauflaune an den Aktienmärkten. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Vorsichtiger GE-Ausblick belastet Aktie

Vor der Startglocke legten General Electric (GE), Colgate-Palmolive und Honeywell Geschäftszahlen vor. Bei GE ist der Gewinn nicht so stark eingebrochen wie befürchtet, gleichwohl geht es für die Aktie 3,4 Prozent nach unten. Während der Telefonkonferenz gab der scheidende CEO Jeff Immelt einen eher pessimistischen Ausblick. Das Ergebnis je Aktie werde wegen des schwächelnden Öl- und Gasmarkts wohl eher am unteren Ende der für dieses Jahr angepeilten Spanne von 1,60 bis 1,70 Dollar liegen, sagte er.

Bei Colgate-Palmolive enttäuschte der Umsatz; die Aktie verbilligt sich um 0,9 Prozent. Die Honeywell-Aktie zeigt sich 1,1 Prozent fester.

Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hat Microsoft Quartalszahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen lagen. Die Aktie kann sich der negativen Stimmung aber nicht entziehen und gibt um 0,6 Prozent nach. Positiv überrascht hat auch Visa, deren Aktien um 1,9 Prozent zulegen, nachdem die Kreditkartengesellschaft ihren Ausblick erhöht hat. Ebay-Aktien fallen dagegen um 2,1 Prozent, nachdem der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses einen Gewinneinbruch gemeldet hat.

Euro verteidigt Gewinne - Politische Unsicherheit belastet Dollar

Nachdem der Euro am Donnerstag in Reaktion auf Draghis Worte die Marke von 1,16 Dollar überwunden hatte und auf den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren gestiegen war, baute die Gemeinschaftswährung ihre Gewinne am Freitag zunächst aus und stieg in der Spitze auf 1,1678 Dollar. Aktuell kommt er etwas zurück auf etwa 1,1650 Dollar. Auf der US-Währung lastet laut Marktteilnehmern zusätzlich die Ungewissheit, ob die versprochenen Wirtschaftsreformen tatsächlich durchgesetzt werden.

Von der politischen Unsicherheit profitieren vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen und Gold. Steigende Kurse drücken die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,24 Prozent.

Der Preis für eine Feinunze Gold erhöht sich um 0,5 Prozent auf 1.251 Dollar. Dem Gold kommt auch der schwächere Dollar zugute, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt.

Öl, das wie Gold in Dollar bezahlt wird, gibt jedoch trotz der schwächeren US-Währung nach. Das Barrel der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 1,5 Prozent auf 46,20 Dollar. Auf den Ölpreisen lastet nach Auskunft von Marktteilnehmern das hartnäckige hohe Angebot, das nicht zuletzt aufgrund der ungebrochen regen US-Ölförderung so bald nicht abnehmen wird. Im späteren Verlauf des Tages wird das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölindustrie, seine wöchentlichen Daten zu den in Betrieb befindlichen Förderanlagen veröffentlichen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.549,97 -0,29 -61,81 9,04 S&P-500 2.469,51 -0,16 -3,94 10,30 Nasdaq-Comp. 6.379,21 -0,17 -10,79 18,50 Nasdaq-100 5.907,94 -0,22 -13,28 21,47 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 -0,8 1,35 13,8 5 Jahre 1,81 -1,0 1,82 -11,8 7 Jahre 2,06 -1,8 2,07 -19,2 10 Jahre 2,24 -2,1 2,26 -20,6 30 Jahre 2,81 -1,9 2,83 -25,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9.56 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1650 +0,10% 1,1638 1,1635 +10,8% EUR/JPY 129,55 -0,39% 130,06 129,82 +5,4% EUR/CHF 1,1039 -0,26% 1,1068 1,1062 +3,1% EUR/GBP 0,8984 +0,30% 0,8958 1,1169 +5,4% USD/JPY 111,20 -0,49% 111,74 111,58 -4,9% GBP/USD 1,2967 -0,19% 1,2992 1,2994 +5,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,20 46,92 -1,5% -0,72 -18,9% Brent/ICE 48,65 49,30 -1,3% -0,65 -17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,35 1.244,70 +0,5% +6,65 +8,7% Silber (Spot) 16,46 16,34 +0,7% +0,12 +3,3% Platin (Spot) 933,60 928,50 +0,5% +5,10 +3,3% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +7,8% ===

