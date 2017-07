Liebe Leser,

Audi ruft bis zu 850.000 Dieselfahrzeuge zurück in die Werkstätten. Grund ist die Nachrüstung von 6-Zylinder- sowie 8-Zylinder-Motoren nach EU5- und EU6-Norm.

Dem Hersteller zufolge handelt es sich um eine freiwillige Maßnahme, die sich an Fahrzeughalter in Europa sowie weiteren Märkten (exklusive den Vereinigten Staaten und Kanada) richtet. Die kostenfreie Maßnahme sei mit dem Kraftfahrtbundesamt abgestimmt, schreibt die Volkswagen-Tochter in einer Unternehmensmitteilung.

Fahrverbote ... (Rainer Lenzen)

