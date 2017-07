Die US-Regierung verbietet ihren Bürgern von nun an nach Nordkorea zu reisen. Wenn ein Amerikaner nach einer 30-tägigen Schonfrist noch nach Nordkorea fliegt, wird sein Pass für ungültig erklärt.

Nach dem Tod des monatelang in Nordkorea festgehaltenen US-Studenten Otto Warmbier untersagen die Vereinigten Staaten ihren Bürgern sämtliche Reisen in das abgeschottete Land. US-Außenminister Rex Tillerson habe ein entsprechendes Verbot in die Wege geleitet, sagte eine Ministeriumssprecherin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...