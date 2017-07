Turbulentes Ende einer katastrophalen Woche: Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, wirft hin, immer neue Enthüllungen zur Russland-Affäre kommen auf und ein Finanzmanager ohne Erfahrung wird Kommunikationschef.

Irgendwann ist das Maß voll. Sean Spicer hat lange durchgehalten und die Launen des US-Präsidenten über sich ergehen lassen. Aber am Freitag zog er die Reißleine. Der Pressesprecher des Weißen Hauses hat gekündigt, obwohl ihn US-Präsident Donald Trump zum Bleiben aufgefordert habe.

Spicer selbst bestätigte am Freitag Medienberichte, wonach er seinen Posten aufgibt. "Es war eine Ehre, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, sowie diesem wunderbaren Land zu dienen", schrieb Spicer auf Twitter. Er wolle sein Amt noch bis Ende August weiterführen.

Die Differenzen waren nicht mehr überbrückbar, als Trump seinem Pressesprecher einen neuen Kommunikationsdirektor vor die Nase setzte, den dieser nicht hinnehmen wollte. Selbst Chris Wallace, bekannter konservativer Kommentator des trumpnahen Senders Fox News, konnte nicht anders, als die Personalie ein "Zeichen für das unglaubliche Chaos" im Weißen Haus zu titulieren.

Schon sein erster Auftritt als Sprecher des Weißen Hauses war bezeichnend für den Rest seiner kurzen und turbulenten Amtszeit: Am Tag nach der Präsidenten-Vereidigung rauschte Spicer in den Presseraum, herrschte die Anwesenden an, dass Trumps Vereidigung die bestbesuchte Präsidentenvereidigung aller Zeiten gewesen sei und verschwand wieder, ohne sich irgendwelchen Fragen zu stellen.

In den folgenden Monaten musste er immer wieder Wogen glätten, die nach überraschenden Twitter-Einträgen von Trump hoch gingen. Manchmal verkündete er offizielle Erklärungen, die Trump persönlich dann durch Interviews oder Tweets ad absurdum führte und Spicer anschließend mit dem kommunikativen Scherbenhaufen zurückließ.

Eines der krassesten Beispiele war das kommunikative Chaos rund um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey. Die Pressekonferenzen des Weißen Hauses wurden unter dem "Pitbull" Sean Spicer zu einem TV-Event, das man gesehen haben musste. Immer voll von Kontroversen, teilweise offenen Kämpfen, Beschuldigungen, Zurechtweisungen und Spicers Verrenkungen, offensichtlich unhaltbare Positionen ...

