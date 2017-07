FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 17. bis 21.07.2017

MONTAG

RBC Capital senkt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktie der Deutschen Börse nach jüngst überdurchschnittlicher Kursentwickung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 102 Euro gesenkt. Das Aufwärtspotenzial sei inzwischen geringer, schrieb Analyst Peter Lenardos in einer Studie vom Montag. Der Experte reduzierte zudem seine Gewinnschätzungen für den Börsenbetreiber bis zum Jahr 2019.

Kepler Cheuvreux senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Papier der Commerzbank angesichts der starken Kurssteigerung der vergangenen Wochen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Sein unverändertes Kursziel von 11 Euro sei erreicht worden, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Studie vom Montag.

DZ Bank hebt Gerresheimer auf 'Kaufen', fairen Wert auf 82 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Gerresheimer nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 79 auf 82 Euro angehoben. Analyst Sven Kürten sprach in einer Studie vom Montag von einem erwartungsgemäß schwachen zweiten Quartal des Verpackungsspezialisten. Es gebe aber Anzeichen für eine stärkere Nachfrage im weiteren Jahresverlauf. Das vorhandene Kurspotenzial spreche nunmehr für eine Kaufempfehlung für die Aktie.

DIENSTAG

DZ Bank senkt Merck KGaA auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Merck KGaA von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 112 auf 88 Euro gesenkt. Der Chemie- und Pharmakonzern verliere seit Jahresbeginn Marktanteile an lokale Wettbewerber, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Dienstag. Wegen des sinkenden Umsatzanteils im hochprofitablen Geschäft mit Flüssigkristallen dürfte in der Sparte Performance Materials die operative Marge (Ebitda-Marge) von 44,1 auf 41,1 Prozent sinken. Zudem dürften die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung deutlich steigen. Kurzfristig biete die Gewinnentwicklung nur wenige positive Kursimpulse.

DZ Bank hebt Lufthansa auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 25 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Lufthansa nach Halbjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 15 auf 25 Euro angehoben. Aus einem niedrigeren Ölpreis, steigenden Volumina und Preisen sowie sinkenden Kosten resultierten höhere Gewinnschätzungen. Diese hätten einen höheren fairen Wert zur Folge, der wiederum eine Hochstufung rechtfertige, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag.

Kepler Cheuvreux startet Beiersdorf mit 'Hold' - Ziel 95 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Beiersdorf mit "Hold" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Beiersdorf sei ein führender Anbieter im wachsenden, von hohen Margen gekennzeichneten Markt für Hautpflegeprodukte, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Klebstoffsparte wachse allerdings schwächer.

MITTWOCH

UBS senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 11,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank vor Zahlen für das zweite Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 11,50 Euro belassen. Analyst Daniele Brupbacher rechnet in einer Studie vom Mittwoch mit einer schwachen Kursentwicklung rund um die Zahlenvorlage. Das Geldhaus dürfte eher schwache zugrundeliegende Zahlen vorlegen. Grund seien vermutlich eher schwache Erträge.

HSBC senkt Rational auf 'Hold' - Ziel hoch auf 533 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Rational nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 515 auf 533 Euro angehoben. Das vom Hersteller von Großküchengeräten erhöhte Umsatzziel sei für ihn keine wirkliche Überraschung gewesen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Mittwoch. Investoren schienen nun auch höhere Margenziele zu erwarten. Diesbezüglich sei er aber zurückhaltend, so Schramm. Anleger sollten ihre Euphorie etwas zügeln.

Goldman senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 41 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Salzgitter AG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 41 Euro angehoben. Die Aktie habe sich zuletzt überdurchschnittlich gut entwickelt, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Mittwoch zur Begründung für die Abstufung. Für die europäische Stahlbranche sei er unverändert positiv gestimmt. Die Kurse seien hinter der fundamentalen Lage im Stahlgeschäft zurückgeblieben - und seien daher vergleichsweise attraktiv bewertet.

DONNERSTAG

Barclays hebt HeidelbergCement auf 'Equal Weight' - Ziel 90 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat HeidelbergCement vor Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 90 Euro angehoben. Nachdem der Baustoffkonzern in der Vergangenheit mehrmals die Erwartungen verfehlt habe, sehe er nun bei den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal diesbezüglich weniger Gefahren, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag. Die reduzierten Konsensschätzungen für 2017 bewegten sich bereits nahe seiner Prognosen. Zudem gebe es saisonale Vorteile: So lieferten die entwickelten Märkte höhere Beiträge als die Schwellenländer. Dem Experten zufolge könnte das zweite Quartal die Wende zum Positiven bringen.

Oddo Seydler senkt Zooplus auf 'Reduce' und Ziel auf 150 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Zooplus nach Zahlen von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 193 auf 150 Euro gesenkt. Der Umsatz im zweiten Quartal habe enttäuscht, schrieb Analyst Martin Decot in einer Studie vom Donnerstag. Der Aktienkurs sei zudem zu sehr von Spekulationen um eine Übernahme des Online-Händlers für Haustierbedarf nach oben getrieben worden.

Warburg Research startet Ceconomy mit 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Ceconomy mit "Hold" und einem Kursziel von 10,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach der Aufspaltung der Metro-Gruppe konzentriere sich die Holding von Media-Saturn ausschließlich auf den Handel mit Konsumelektronik in Europa, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Donnerstag. Diese habe sich von einem traditionellen Betreiber von Ladengeschäften zu einem Händler mit mehreren Absatzkanälen gewandelt. Entscheidend für Ceconomy und die Bewertung sei eine Lösung des Disputs mit Media-Saturn Co-Gründer Erich Kellerhals.

FREITAG

Exane BNP senkt Infineon auf 'Underperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Infineon von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Hersteller von Energie-Halbleitern müssten die GaN/SiC-Powertransistoren in ihren Produkten der nächsten Generation berücksichtigen, schrieb Analyst Jerome Ramel in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Infineon sei auf diesen Wandel vorbereitet, aber die Wettbewerber ebenfalls. Für den deutschen Chipproduzenten sehe er mehr Bedrohungen als Chancen.

Hauck & Aufhäuser senkt Adva auf 'Sell' - Ziel 6 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Adva nach Quartalszahlen um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 6 Euro halbiert. Das Ausbleiben größerer Aufträge änderten seine Einschätzung der Aktie des Technologieunternehmens, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Freitag. In der Analystenkonferenz nach den Quartalszahlen habe das Unternehmen kein Vertrauen schaffen können, dass sich die Auftragslage seitens des wichtigen Großkunden wieder bessere. Auch der harte Wettbewerb sei ein Grund zur Sorge.

Berenberg senkt Zalando auf 'Sell' - Ziel reduziert auf 33 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Zalando von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 33 Euro gesenkt. Der Online-Modehändler dürfte sein Ziel, den Marktanteil im europäischen Bekleidungsmarkt längerfristig von ein auf fünf Prozent auszubauen, im Jahr 2026 erreichen und dann im Internethandel auf einen Anteil von 13 Prozent kommen, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer Studie vom Freitag. Dieses Ziel sei zum einen ambitioniert und zum andern bereits eingepreist. Zalando erwirtschafte zudem weniger Barmittel als zunächst gedacht.

/he

AXC0199 2017-07-21/21:50