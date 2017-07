FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens baut sein Geschäft mit Blutgas-Diagnostik aus. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, übernimmt die Sparte Siemens Healthineers die Epocal, ein Tochterunternehmen von der in den USA ansässigen Alere Inc. Epocal entwickelt und vertreibt Systeme für die Blutgas-Diagnostik. Dazu zählt auch das Epoc-Blutgas-Analysesystem, eine kabellose Lösung mit einem Handgerät. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion setzt voraus, dass die Übernahme von Alere durch Abbott erfolgt und die Wettbewerbsbehörden zustimmen.

July 21, 2017 17:09 ET (21:09 GMT)

