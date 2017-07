*4

Aktueller Schaden: Der "The DAO-Zwischenfall" geschah am 17. Juni 2016. Fonds (virtuelle Währung) im Besitz von "The DAO", einem virtuellen Unternehmen, das von einem deutschen Wagniskapitalunternehmen gegründet wurde, wurden an einen Cyber-Angreifer übertragen, der Schwachstellen im Programmierungscode des Smart Contracts von The DAO ausgenutzt hatte.