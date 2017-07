Trump, Putin, Erdogan - die politischen Querulanten bereiten zunehmend auch der Wirtschaft Sorgen. Vor allem die Exporteure fürchten internationalen Krisen. Doch auch ausgerechnet der eigenen Erfolg steht ihnen im Weg.

Es ist die Königsdisziplin der deutschen Wirtschaft: Der Erfolg des Exports international gleichermaßen gelobt wie angegriffen. Mit mehr als 200 Ländern und Territorien treibt die deutsche Wirtschaft Handel - von den USA bis hin zu Mikronesien und der Weihnachtsinsel. Doch mit einigen großen Kunden haben die Exporteure derzeit Schwierigkeiten - vor allem aufgrund von politische Entwicklungen. Jüngstes Beispiel ist die Türkei, mit der Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan droht nach aktuellen Eskalation auch ein Handelsstreit. Ein Überblick über die Länder, in denen den deutschen Exporteuren Stress droht:

Türkei

Als Reaktion auf Festnahmen deutscher Bürger und Drohungen gegen deutsche Unternehmen prüft die Bundesregierung, ob die Hermes-Bürgschaften ausgesetzt werden. Damit werden Ausfuhren deutscher Waren in die Türkei abgesichert - allein im ersten Halbjahr lag das Volumen bei 680 Millionen Euro. "Wir müssen mit deutlichen Einbrüchen bei den Exporten rechnen, wenn die im Raume stehenden Maßnahmen umgesetzt werden", erwartet der Außenhandelsverband BGA.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) geht davon aus, dass der Handel zwischen beiden Ländern in diesem Jahr um mehr als zehn Prozent einbricht. Von Januar bis Mai schrumpften die deutschen Exporte in das Land am Bosporus gegen den Trend bereits um 9,5 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro. Damit liegt das Land auf der Rangliste der wichtigsten Absatzmärkte auf Platz 16.

Am Freitag wurde die neueste Stufe der Eskalation der Beziehung zwischen Berlin und Ankara bekannt. Aus deutschen Regierungskreisen erfuhr das Handelsblatt, dass Erdogans Mannschaft 681 deutsche Firmen verdächtigt, Terroristen zu unterstützen. Die Vorwürfe gegen die Unternehmen seien "völlig abstrus", hieß es in Berlin.

Die Türkei versucht seitdem, Schadensbegrenzung zu betreiben. Sie bestreitet öffentlich, diese Liste überhaupt existiert. Am Freitagnachmittag dementierte auch Erdogan die Verdächtigungen. Solche "böse Propaganda" solle nur dazu dienen, Druck auf deutsche Firmen auszuüben und international für Verunsicherung zu sorgen, sagte Erdogan bei einer Ansprache in Istanbul. Auch die Kritik von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel wies er scharf zurück. Gabriel hatte von Investitionen in der Türkei abgeraten und gewarnt, "dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...