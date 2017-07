Seit Jahren kämpfen die Industriekonzerne Siemens und General Electric in zahlreichen Geschäftsbereichen um die Vorherrschaft. In wichtigen Zukunftsmärkten wie der Industrie 4.0 sind die Deutschen aktuell besser aufgestellt. Rein von der Größe her ist dagegen GE weiter das Maß der Dinge. Am Freitag hat der US-Konzern Einblick in seine Bücher gewährt.

Den vollständigen Artikel lesen ...