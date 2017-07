Liebe Leser,

dank boomender Cloud-Services hat Amazon zu Jahresbeginn besser als erwartet verdient. Im 1. Quartal 2017 kletterte der Gewinn um 41% auf 724 Mio. $. Es ist das achte Quartal in Folge, in dem Amazon einen Gewinn verzeichnet. In den Jahren zuvor hatte die mit erheblichen Investitionen verbundene Expansion immer wieder für Verluste gesorgt, was häufig zu Unmut unter den Anlegern führte.

Auch wenn Amazon vor allem ein Internet-Kaufhaus ist, entwickelt sich die Cloud-Plattform ... (Jens Gravenkötter)

