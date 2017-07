Liebe Leser,

InBev hat im 1. Quartal von der SABMiller-Übernahme profitiert. Der Umsatz stieg um 37,5%, auf vergleichbarer Basis um 7%. Der Gewinn sprang sogar von 132 Mio $ auf 1,4 Mrd $. Bereinigt um Sondereffekte betrug das Plus 45%. Der Bierabsatz kletterte ebenfalls kräftig um 41% auf 147,9 Mio hl. Auf vergleichbarer Basis waren es 3,5%. Besonders hohe Absatzzuwächse gab es akquisitionsbedingt in der Region EMEA (Europa, Nahost, Afrika). Dagegen verlor der Konzern in den USA Marktanteile. ... (Volker Gelfarth)

