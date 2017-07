Silvio Berlusconi und Donald Trump - ihre Ähnlichkeit ist fast erschreckend. Auch ihre Gegner zeigen gleiche Reflexe. Doch als politische Gegenmaßnahmen sind sie untauglich - wie die Ära Berlusconi zeigt. Eine Analyse.

Die Liste der Gemeinsamkeiten ist lang. Donald Trump und Silvio Berlusconi: Zwei eitle egomanische Unternehmer jenseits ihrer besten Jahre, die in die Politik gehen und mit politischen Konventionen brechen. Sie haben eine Vorliebe für starke Männer mit diktatorischen Zügen, eine Vorliebe für schöne Frauen und einen Umgang mit ihnen, der bei Feministinnen und Vätern von Töchtern gleichermaßen Gänsehaut auslöst. Berlusconis Bunga Bunga ist Trumps Locker-Room-Talk und seine Twitter-Wut. Trotz alledem vergöttern beide ihre eigenen Töchter, denen sie mehr zutrauen als ihren Söhnen. Trump und Berlusconi vereint ihre Fernseh-Erfahrung und die kommunikative Gabe, zu vermeintlich einfachen Menschen zu sprechen - direkt übers Fernsehen oder eben über Twitter.

Die Liste lässt sich noch lange fortführen. Viel interessanter ist aber, dass auch die Reflexe ihrer Gegner - in der Opposition, in den Institutionen und in den Medien - genau die gleichen sind. Und das ist besorgniserregend für all jene, die sich ein rasches Ende von Trumps Präsidentschaft herbeiwünschen. Eine Verteufelung oder seine Darstellung als Witzfigur werden die USA nicht von ihm befreien. Das hat das Beispiel Berlusconi gezeigt. Der war zwischen 1994 und 2011 insgesamt neun Jahre an der Macht. Je mehr sich die linken Politiker, Staatsanwälte und Medien mit ihm, seinen Eskapaden und Interessenkonflikten beschäftigten, umso besser standen die Chancen, die nächste Wahl zu gewinnen.

Was für Berlusconi galt, gilt heute für Trump: Je mehr sich seine Gegner auf ihn einschießen, umso mehr steht er in den Augen seiner Fans als Märtyrer da. Die Ermittler sind ihm auf den Fersen ? Eine politisch motivierte Hexenjagd. Die Journalisten kritisieren ihn? Fake News. Das Drehbuch ist bekannt. Italien lässt grüßen.

Wer Trump nicht noch bis Ende 2024 im Weißen Haus sehen will, der sollte sich auf seine Politik konzentrieren. Die bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...