- Die RTL II-Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" erzielen erneut zweistellige Marktanteile bei den 14-49 Jährigen und Bestwerte bei den 14-29 Jährigen - RTL II-Tagesmarktanteil: 6,5%



Sowohl "Köln 50667" als auch "Berlin - Tag & Nacht" erzielten am gestrigen Freitag Bestwerte. Die Soap aus der rheinischen Metropole erreichte um 18 Uhr 11,5 Prozent bei der Zielgruppe 14-49 Jahre und 21,7 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre). Die Berliner Soap knüpfte nahtlos an und erzielte 13,2 Prozent bei den 14-49 Jährigen und 27,1 Prozent bei der jungen Zielgruppe. Auch im Anschluss waren die RTL II News mit 10,0 Prozent (14-49 Jahre) und 21,5 Prozent (14-29 Jahre) äußerst gefragt.



RTL II erzielte einen 6,5 Prozent Tagesmarktanteil (14-49 Jahre).



