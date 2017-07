In Teilen Süd- und Ostdeutschland sowie über den mittleren Landesteilen hat es an Samstagnachmittag schwere Gewitter gegeben. Betroffen seien zunächst Teile der Bundesländer Hessen, Brandenburg und Baden-Württemberg, teilte der Deutsche Wetterdienst mit, später könne sich die Lage aber ausbreiten.

Es könne zu Überflutungen von Kellern und Straßen, durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen und örtlich zu Blitzschäden kommen, so der Wetterdienst. Deutschland befindet sich im Einflussbereich sehr warmer, aber auch feuchter Luftmassen subtropischen Ursprungs. Die dabei auftretenden Gewitter sind teilweise unwetterartig. Es können neben heftigem Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, auch Hagel um 3 cm Korngröße und Sturmböen um 85 km/h auftreten.

Weitere, lokal unwetterartige Gewitter werden sich im Laufe des Nachmittags und Abends bilden, auch in der Nacht auf Sonntag ist die Unwettergefahr zunächst noch erhöht und erst nach Passage einer Kaltfront, die nachts auf den Westen übergreift und am Sonntag auch die östlichen Landesteile überquert, geht die Gewitterlage zu Ende.