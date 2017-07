Ob Thurn, Basel oder Zürich: In Schweizer Großstädten gehört das Baden im Fluss zum Alltag vieler Bürger. In Deutschland sind Flüsse dagegen Schiffen vorbehalten. Doch ein Architekt kämpft dafür, dass sich das ändert.

Die Aare ist kein sanfter Fluss. Wer in Thun in der Schweiz auf einer der Brücken in der Altstadt steht oder auch im Flussbad, der kann es sehen: Die Strömung lässt das Wasser aufschäumen. Das Wasser wirkt türkisgrün und ist so kalt, dass die Haut prickelt, wenn es sie berührt. Wer sich doch überwindet und hier ins Wasser springt, der wird vom Strom davongetragen, umgeben von pittoresken Altbauten und majestätischen Bergen. Wer den Fluss lässt, der kann es erleben: Dieses unbändige Gefühl der Freiheit.

In der Schweiz gehört Baden in den Flüssen der Städte zur Kultur. Nicht nur in Thun wird das zelebriert, auch in Bern, Zürich oder Basel ist das Baden im Fluss bei Bürgern äußerst beliebt. Was die Schweiz vormacht, soll auch in Deutschland möglich werden. Dafür kämpft der Architekt Jan Eider gemeinsam mit seinem Bruder und einem Team.

Dabei ist Jan Eider gar nicht besonders schwimmbegeistert. Trotzdem findet er, dass die Kultur des Badens wichtig ist. Wichtig für seine Stadt Berlin, wichtig für alle Metropolen. Deshalb kämpft er für ein Flussbad in der Spree, direkt an der Museumsinsel. Denn als Architekt betrachtet er das Baden im Fluss auch unter dem Aspekt der Stadtentwicklung.

"Berlin in der Innenstadt rund um die Museumsinsel wird heute durch ein weitgehend homogenes Nutzungsgefüge geprägt", sagt er. Die Stadt sei hier hübsch und gepflegt, aber es gäbe kaum noch Anziehungspunkte für Berliner. Dass Zentren verwaisen, könne man in vielen Innenstädten beobachten. "Doch Städte leben von ihrer Diversität", sagt Edler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...