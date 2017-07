Zug - ON-POINT ist stolz darauf, die Eröffnung der Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich bekannt zu geben: Die ON-POINT Connect UK Ltd wurde am 7. Juli 2017 gegründet. Die in London ansässige Tochtergesellschaft der Schweizer ON-POINT Connect AG unterstützt britische Unternehmen dabei, ihr Geschäft weiter zu entwickeln und in einem dynamischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Kerstin Lehmann, meint: "Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere Dienstleistungen in Großbritannien zu erbringen. Die Entwicklung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...