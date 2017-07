Shanghai (ots/PRNewswire) - Der führende chinesische Autohersteller GAC Motor hat seinen ersten selbstentwickelten, komplett elektrisch angetriebenen SUV GE3 jetzt offiziell für den chinesischen Markt verfügbar gemacht.



Der GE3 feierte sein internationales Debüt auf der im Januar 2017 abgehaltenen North American International Auto Show (NAIAS). Der auf einer neuen EV-Plattform basierende und im mittleren bis High-End-Segment angesiedelte Elektro-SUV symbolisiert einen grünen Lebensstil und steht für neue Möglichkeiten der künftigen Mobilität. Das Fahrzeug erwies sich bei der Vorführung im Rahmen des "Sommer Davos" 2017, dem 11. Jahrestreffen der "New Champions", das alljährlich in Dalian (China) stattfindet, als echter Publikumsliebling.



Der smarte, komplett elektrisch angetriebene GE3 bewegt sich preislich zwischen 150.200 bis 173.200 Yuan (22.200 bis 25.600 USD), und punktet unter anderem mit folgenden Features:



- Reichweite von 310km (192.62 Meilen) mit reinem Elektroantrieb; - Ternäre Lithiumbatterie, die binnen 30 Minuten zu 80 Prozent auflädt; - Beschleunigung von 0 - 100 km (0 - 60 Meilen) innerhalb von 9,3 Sekunden, Bremsweg 12,8 Meter (42 Fuß); - Spitzenleistung: 120 KW (163,2 PS), Spitzendrehmoment bei 290 Nm (214 ft-lb); - Flaches Batteriedesign, das Maßstäbe in punkto Raum, Komfort, Sicherheit und Leistung setzt; - Stromverbrauch generell 16,6 kWh/100km (16,6 kWh/60 Meilen); - Ausgestattet mit Smart Car Companion Little Trumpchi, T-BOX Internet of Vehicles 3.0 und INJOY Smart Entertainment System; - Avantgardistisches Low-Poly-Technologie Modelldesign mit tief heruntergezogenen Polygon-LED-Scheinwerfern und -Heckleuchten; - Die SUV-Karosserie entspricht den nordamerikanischen Normen für Dachversteifung unter Druckeinwirkung.



"GAC Motor hat 2012 sein erstes Hybridfahrzeug auf den Markt gebracht, und unser Unternehmen nutzt seither die erfolgreiche Umsetzung der fünf Kerntechnologien Batterie, Motor, Bedieneinheiten, elektromechanische Kupplungssysteme und Systemintegration zur Entwicklung von mit erneuerbarer Energie betriebenen Fahrzeugen. Es handelt sich dabei um eine Schlüsselstrategie von GAC Motor. Die Markteinführung des GE3 macht den Anfang, und wir hoffen, Produkte hervorbringen zu können, die den zukünftigen Trends gerecht werden und gleichzeitig ein einzigartiges Fahrgefühl garantieren", sagt Yu Jun, President von GAC Motor.



Im Zuge der Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie zum Bau von sicheren, umweltfreundlichen Fahrzeuge, die sich durch Design, Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnen, hat sich GAC Motor als führendes und maßstabsetzendes Unternehmen der chinesischen New Energy-Industrie das Ziel gesetzt, bis 2020 1 Million Fahrzeuge abzusetzen, 20 Prozent davon werden mit erneuerbarer Energie betrieben sein.



Das Unternehmen setzt zudem nachhaltige und umweltfreundliche Technologien in der Fahrzeugproduktion ein und nutzt ausschließlich qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Materialien. GAC Motor plant für 2019 die Eröffnung des Smart New Energy Car-Industrieparks sowie die Gründung einer Tochtergesellschaft im Bereich erneuerbare Energien, um damit eine außerordentliche weitere Entwicklungsphase einzuläuten.



"GAC Motors strategische Ausrichtung für die nächsten fünf Jahre umfasst die Einführung von mit erneuerbarer Energie betriebenen Limousinen- und SUV-Modellen in sämtlichen Märkten, wir wollen des weiteren eine Reichweite von 400 - 500 km rein über Elektroantrieb erzielen und die vollständige Ladezeit für die Batterien auf weniger als 30 Minuten bringen, so dass die Verbraucher keine Einschränkungen in ihrer Mobilität befürchten müssen", erklärt Yu ergänzend.



GAC Motor



GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. GAC Motor nimmt bereits im vierten Jahr in Folge den Spitzenplatz in der 2016 China Initial Quality Study von J.D. Power Asia Pacific unter allen chinesischen Marken ein, und rangiert auf Platz 5 bei den globalen Marken insgesamt.



OTS: GAC MOTOR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113806 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113806.rss2



Pressekontakt:



Sukie Wong +86-186-8058-2829 sukie_gacmotor@126.com Taki Jiang +86-134-5028-4242 takijiang@126.com Foto - http://mma.prnewswire.com/media/538179/GAC_Motor_smart_all_ele ctric_vehicles.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/538178/GAC_Motor_introduction_ about_GE3.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/538177/GAC_Motor_all_electric_GE3.jpg