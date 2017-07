WLAN "Frictionless 802.11ac Wave 2" ist einfach bereitzustellen und liefert hohe Kapazität und Leistung für WLAN-Zugriff innen und außen



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, (http://www.cambiumnetworks.com/) führender, weltweiter Anbieter drahtloser Netzwerklösungen, gab heute bekannt, dass seine cnPilot (http://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/)-WLAN-Produkte auf dem SMB Techfest (http://www.smbtechfest.com/) in Anaheim (Kalifornien) als "Bestes Produkt" ausgezeichnet wurden.



"Dies ist eine erstklassige WLAN-Konferenz mit fantastischen Produkten der besten Anbieter der Branche", sagte Atul Bhatnagar, Präsident und CEO von Cambium Networks. "Es ist eine Ehre, dass cnPilot für diese Auszeichnung ausgewählt wurde."



Frictionless WLAN



Unternehmen und Dienstanbieter verfügen jetzt mit der Managed-Service-Provider-Funktion von Cambium über ein Dashboard, um ihr WLAN-Netzwerk anzusehen und sie können Datenschutz, Branding und Zugriff auf Netzwerkdaten abhängig von der Rolle festlegen. Das Managementsystem cnMaestro (http://www.cambiumnetworks.com/products/s oftware-tools/cnmaestro/) verfügt zudem über APIs zur Verwaltung von Vorfällen, Benachrichtigungen, Formatierung von Berichten und Integration von CRM-Systemen.



Adaptive Architektur



Die einzigartige adaptive Architektur von Cambium eröffnet drei flexible Möglichkeiten zur Bereitstellung von durch Controller verwalteten Netzwerken:



1. Cloud-Controller 2. Local Controller 3. Die neue autonome Verwaltungsoption AutoPilot



"Mit AutoPilot ist die Bereitstellung mit Controllern leicht und erschwinglich", sagt Vibhu Vivek, Senior Vice President für Produkte bei Cambium Networks. "Mit AutoPilot ist die WLAN-AP der Controller. Es werden 32 APs bzw. 1.000 Clients unterstützt. Bei dieser Lösung gibt es wieder Lizenzgebühren noch wiederkehrende Gebühren und dem WLAN-Netzwerkadministrator wird trotzdem Schutz seiner Investition geboten. Bei Bedarf besteht die Option zur Migration zu einer Lösung über Cloud oder lokalen Controller."



"Cambium Networks kennt offensichtlich den Bedarf für WLAN-Dienste, die von Unternehmen und Netzanbietern bereitgestellt werden. Die Kosten der Ausrüstung mit cnPilot sind attraktiv und bei den Lizenzkosten gibt es wesentliche Einsparungen", sagt Daryl Schoolar, Practice Leader bei Ovum.



Bewährte Lösungen



Hotels können sich durch das Angebot von überlegenem WLAN mittels cnPilot auszeichnen. "Derzeit haben wir eine Reihe von Indoor-Zugriffspunkten mit cnPilot E400 im Einsatz, die WLAN im Hotelzimmer bereitstellen", sagte Jose Barrios, Manager des Hotels Aquarios in Baja (Mexiko). "E500-Outdoor-Zugriffspunkte ermöglichen WLAN im Poolbereich und auf den privaten Parkplätzen. Cambium Networks stellte die perfekte Lösung bereit."



Easyweb Digital hat mit cnPilot-WLAN-Lösungen abgelegene Städte in Australien angebunden. "Die finanziellen Mittel für dieses wichtige Projekt der Anbindung waren begrenzt", sagte Daniel Sacchero, Business Manager bei Easyweb Digital. "Wir benötigten eine kostengünstige Konnektivitätslösung mit geringer Wartung, welche den Umweltbedingungen des australischen Outback standhält. Mit Cambium Networks besitzen wir jetzt genau dies. Ein Bonus war die breite Palette von Funktionen, die wir bei einer solch kostengünstigen Plattform nicht erwartet hätten."



Live-Webinar



Cambium Networks veranstaltet ein kostenloses AutoPilot (http://www.cambiumnetworks.com/cnpilot_may2017/) Livestreaming (25. Juli, 9:00 Uhr CDT). Melden Sie sich hier an (https://register.gotowebinar.com/register/2423962827182787585), um teilzunehmen.



