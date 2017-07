Zurückblickend zeigt sich eine durchschnittliche Mühlenverarbeitung in den Monaten Mai und Juni von 1.693 Tonnen Erz pro Tag, oder 50.795 Tonnen Erz an 30 Arbeitstagen. Im April wurde an 27 Tagen gearbeitet und pro Tag 1.829 Tonnen in der Gesteinsmühle verarbeitet. Dies entsprach einer Monatsleistung von 49.393 Tonnen. Zufrieden konnte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...