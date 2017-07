Zürich - Das diesjährige Swiss CRM Forum setzt den Fokus auf das Thema: «Co-Creation - Der Kunde im Team». Damit könnte man meinen, dass man Kunden einfach noch stärker in das eigene Unternehmen integrieren und sie zum Beispiel in neue Produktideen frühzeitig involvieren sollte. Aber hinter dem Begriff Co-Creation steckt etwas fundamentaleres, etwas radikaleres. Es geht nämlich um das Verständnis von wie Wert generell entsteht.

Unsere traditionelle Sichtweise ist, dass Unternehmen Wert erstellen und dem Kunden Wertangebote in Form von Preisen unterbreiten. Mit dem Verkauf des Produktes ist der Werterstellungsprozess dann abgeschlossen. Das neue Wertverständnis der CoCreation Generation interessiert sich viel mehr für die Wertentwicklung aus Sicht der Kunden nach dem Kauf der Produkte.

«Value in Use»

Neben «Value in Transaction» bekommt jetzt also auch noch «Value in Use» höchste Bedeutung. Es ist als ob wir bisher nur die eine Seite der Medaille betrachtet haben. Ein neues Feld öffnet sich und gleichzeitig entstehen viele neue Fragen für Unternehmen quer durch alle Branchen:

Wie können Unternehmen Co-Creation in die Unternehmenskultur einfliessen lassen? Wie können ...

