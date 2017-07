Anthony Scaramucci ist der neue Kommunikationschef im Weißen Haus. Sean Spicer ist zurückgetreten. Donald Trumps Entscheidung überrascht, denn der ehemalige Goldman-Banker kennt sich eigentlich nur im Finanzbereich aus.

Ein Lächeln im Gesicht, blauer, perfekt sitzender Anzug mit hellblauer Krawatte. "Ich versuche, all ihre Fragen zu beantworten", versichert Anthony Scaramucci den Vertretern der Presse, die zu seiner ersten Pressekonferenz in Washington gekommen sind. Der 53-Jährige belehrt nicht, er raunt keinen Journalisten als "Fake News"-Verbreiter an und er lässt sich sogar live im Fernsehen übertragen.

Für die Journalisten in Washington ist er das erfrischende Kontrastprogramm zu Sean Spicer, der wegen Scaramucci seinen Rücktritt eingereicht hat. Der Hedgefonds-Manager ist der neue Kommunikationschef im Weißen Haus. Sarah Huckabee dagegen wird offizielle Sprecherin - das ist der Posten, den ursprünglich Spicer innehatte.

Doch an einem lässt auch Scaramucci keinen Zweifel: an seiner Loyalität zu Donald Trump. "Ich liebe ihn" versichert er mehrfach während seines ersten Auftritts. "Ich habe ihn die letzten 20 Jahre operativ gesehen", ...

