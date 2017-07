Die deutsche Politik orientiert sich an den Everly Brothers: Man schließt die Augen und träumt, statt die Wirklichkeit zu betrachten. Insbesondere gilt das für die Sozial- und Einwanderungspolitik.

Kurt Schumacher ist einer der meistzitierten Politikerhelden der Deutschen: "Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit". Interessanterweise wird sein Satz besonders häufig von CDU-Politikern genannt (zumindest legen das die Ergebnisse bei der Google-Suche nahe). Von Volker Kauder zum Beispiel. Und zwar mit Vorliebe dann, wenn es gilt, die 180-Grad-Kurswechsel seiner Chefin Angela Merkel zu rechtfertigen. Diese Kaudersche Wirklichkeit, also die aktuelle Gefühlslage der Wähler und darauf basierende Machterhaltungsoptionen, ist aber wohl kaum die, die der alte Schmerzensmann der SPD im Sinne hatte.

Zur politischen Wirklichkeit gehörten für Politiker vom Schlage Schumachers auch unveränderliche Überzeugungen und Interessen, für die es zu kämpfen galt. Er saß dafür jahrelang im KZ.

Solch eine Politik nach Schumachers Maßstab ist in Deutschland und auch anderen Teilen Europas selten geworden. Statt die Wirklichkeit zu betrachten und daraus politisches Handeln abzuleiten, verlegen weite Teile der Regierenden und Opponierenden all ihre Kraft in das Gegenteil: nämlich in Schein, Traum, Fantasie und andere Emanationen der menschlichen Fähigkeit zur Verleugnung einer unangenehmen Wirklichkeit. Man könnte von einer Everly-Brothers-Strategie sprechen: "All I have to do is dream ". Für unglücklich Verliebte mag der Rat der romantischen Sänger-Brüder aus Kentucky eine Lösung sein. Für politische Gemeinschaften ist er fatal. Erst Recht, wenn Wähler und ihre Repräsentanten zugleich träumen.

Die Wirklichkeit sind zum Beispiel explodierende Sozialkosten - und das trotz boomender Wirtschaft. Wer glaubt, dass diese brisante Entwicklung eine öffentliche und politische Diskussion zur Folge haben müsste, sieht sich getäuscht. Keine Partei will das dem Wähler zumuten. Und weil sich alle einig sind, gibt es diese Diskussion nicht. Gemäß der Kaudersch-Merkelschen ...

