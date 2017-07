Die Polizei im US-Bundesstaat Texas hat am Sonntag acht Leichen auf einem Lastwagen gefunden. Insgesamt sollen sich 38 Menschen in dem Fahrzeug befunden haben, das auf einem Parkplatz in der Stadt San Antonio abgestellt war.

"Wir gehen davon aus, dass wir es mit einem Fall von Schleuserkriminalität zu tun haben", so der Polizeichef der Stadt. 20 Menschen seien schwer verletzt worden und würden in Krankenhäusern behandelt. Einige Insassen des Fahrzeuges wurden laut Überwachungsaufnahmen abgeholt. Warum nicht alle Passagiere das Fahrzeug verlassen konnten war zunächst unklar.