NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bundesstaatsanwaltschaft wird die Anklage gegen zwei ehemalige Händler von JP Morgan Chase & Co fallen lassen, die im Zentrum der "London Whale"-Affäre von 2012 standen. Damit ist das letzte Strafverfahren gegen Händler beendet, die in das Debakel verwickelt waren, das die Bank mehr als 6 Milliarden Dollar gekostet hat.

Das Manhattaner Büro des US-Staatsanwaltschaft begründete die Entscheidung mit dem Zusammenbrechen der Glaubwürdigkeit eines wichtigen Zeugens, Bruno Iksil, jenem frühen JP-Morgan-Händler, der wegen seiner exorbitanten Handelspositionen als der Londoner Wal bekannt wurde.

Ein Anwalt von Iksil konnte nicht unmittelbar für einen Kommentar erreicht werden. Ein Sprecher von JP Morgan lehnt einen Kommentar ab.

Eingestellt werden sollen die Strafverfahren gegen Javier Martin-Artajo und Julien Grout. Sie sahen sich dem Vorwurf unter anderem von Verschwörung, Betrugs durch Weitergabe falscher Informationen und Wertpapierbetrug ausgesetzt, ausgehend von ihrer mutmaßlichen Rolle in einem Komplott zur Vertuschung von Verlusten, die durch eine Reihe desaströser Derivative-Geschäfte aufgelaufen waren.

Die beiden Männer, die nicht mehr für die Bank arbeiten, sehen sich allerdings weiter durch von der Securities and Exchange Commission (SEC) angestrengte Zivilklagen gegenüber. Ein Anwalt von Martin-Artajo lehnte einen Kommentar unter Verweis auf das laufende SEC-Verfahren ab. Ein Anwalt von Grout sagte, er und sein Mandat seien begeistert, dass das Verfahren nach vier langen Jahren fallen gelassen worden sei.

JP Morgan hatte 2013 mehr als 800 Millionen US-Dollar an Strafen gezahlt, die von britischen und US-Aufsichtsbehörden wegen der Rolle der Bank bei den Transaktionen verhängt worden waren.

July 23, 2017 06:31 ET (10:31 GMT)

