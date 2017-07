Unterföhring (ots) -



Chef-Anwärter Karim (40) muss beim Einräumen des Brotregals Schnelligkeit beweisen ohne die Optik zu vernachlässigen. Wie fällt das Urteil der Filialleiterin aus? "Unser neuer Chef" - zu sehen am Dienstag, 25. Juli 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins.



Was waere, wenn Angestellte selbst entscheiden, wer ihr neuer Chef wird? In den USA ist Collaborative Hiring mittlerweile ein beliebtes und gängiges Einstellungsverfahren. In vier Betrieben waehlen die Mitarbeiter den, der sie in Zukunft fuehren soll. Drei Bewerber wollen den Job, eine Woche lang muessen sie Aufgaben in unterschiedlichen Abteilungen der Firma uebernehmen. Was die Stellen-Anwaerter nicht ahnen: Sie werden dabei von der kompletten Belegschaft beobachtet.



