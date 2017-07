Egal ob Sergej Brin und Larry Page oder Jeff Bezos: Die Größen der amerikanischen Tech-Branche finden stets ebenso pragmatische wie kreative Lösungen - auch beim Fliegen.

Von Sergej Brin und Larry Page, die gemeinsam Google gründeten, geht die Legende, dass sie sich einst über die Ausstattung des Firmenjets in die Haare bekommen hatten. Konzernchef Eric Schmidt, den die beiden gewissermaßen als Erwachsenen vom Dienst geholt hatten, schlichtete: Jeder soll sein eigenes Bett bekommen, so breit, wie er es eben wolle - und nun solle man wieder über etwas anderes reden.

Klar, in der amerikanischen Tech-Branche finden sie stets ebenso pragmatische wie kreative Lösungen. Selbst wenn es nur darum geht, zum nächsten wichtigen Meeting zu jetten.

Auch für Jeff Bezos ist die Zeit der Genügsamkeit vorbei. Der Amazon.com-Gründer, der lange in einem Honda Accord, Baujahr 1996 zur Arbeit fuhr, ist inzwischen einer der größten Grundbesitzer der USA, besitzt Villen in Seattle, Beverly Hills und Washington. Und nutzt eine Dassault Falcon 900 EX als Privatjet, deren Unterhalt er allerdings über seine eigene Investmentgesellschaft finanziert.

Rein technisch verstößt Bezos damit nicht einmal gegen ein ehernes Prinzip aus den Anfangstagen seines 1994 gegründeten Unternehmens: Alle Mitarbeiter, inklusive Top-Management, ...

