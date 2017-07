Kommende Woche will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu politischen Gesprächen nach Italien reisen. Bereits am Samstag stellte er klar, dass er Entlastungen für Italien fordern will.

Wenige Tage vor politischen Gesprächen in Italien hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Entlastungen für das Land in der Flüchtlingskrise gefordert. Andere EU-Staaten müssten erklären, wie viele Flüchtlinge sie aus Italien aufnehmen könnten, sagte Schulz in einem am Samstag vorab verbreiteten Interview des Deutschlandfunks.

