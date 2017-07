Berlin (ots) - Um den Strafzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) entgehen, bunkern die deutschen Kreditinstitute immer mehr Euro-Bargeld in ihren Tresoren. "Innerhalb der letzten zwei Jahre haben die deutschen Kreditinstitute zehn Milliarden Euro in ihren Tresoren zusätzlich gelagert, um Negativzinsen zu entgehen", sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



Das ganze Interview im Wortlaut: http://www.tagesspiegel.de/wirtsc haft/bundesbank-vorstand-thiele-im-interview-die-banken-horten-immer- mehr-bargeld-in-ihren-tresoren/20092942.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de