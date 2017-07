Russland-Korrespondent André Ballin entdeckte seine Liebe zu Russland über Rockmusik. Bei einer russischen Interpretation von "O Bella Ciao" ließ er sich in den Bann der Rocks reißen. Eine Weltgeschichte.

Russische Frauen sind schön, doch meine erste echte Leidenschaft in Russland hat ein Mann entfacht: Er war damals Mitte 40 und ziemlich hässlich, hatte schlechte Zähne und eine von Rauch und Suff kratzige Stimme. Und doch: Als Garik Sukatschow die russische Version des italienischen Partisanenlieds "O Bella Ciao" anstimmte, wurde ich in seinen Bann gerissen. Der kleine Mann mit dem Ohrring und dem etwas lächerlich anmutenden Haarschnitt brannte an jenem Abend vor nunmehr 15 Jahren auf meinem ersten Rockkonzert in Moskau ein Feuerwerk ab. Wunderschöne Melodien unterlegt von fetzigen Rhythmen, dazu die Inbrunst und das Charisma des Sängers brachten den Saal inklusive mich zum Beben.

Virtuos spielte Sukatschow mit der Stimmung des Publikums. Beim skurrilen und überdrehten Song "Meine Oma raucht Pfeife, schwarzen, schwarzen Tabak" kochte die Menge vor Energie und unersättlicher Lebenslust, während die Liebespärchen schon nach den ersten Flötentönen des poetischen Lieds "Tränke mich mit dem Wasser Deiner Liebe" in Träumerei verfielen.

Sukatschow ist der wohl bekannteste Vertreter des Folk-Rocks in Russland. Er baut traditionelle Instrumente und Melodien in seine Rock- und Punksongs ein. Seine Kenntnis der traditionellen Volksmusik ist nicht verwunderlich, als Kind musste er schließlich erst das Bajan, ein russisches Knopfakkordeon ...

