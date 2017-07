Also manchmal könnte man sich das schon fragen: Mensch, Mädchen, warum tust Du Dir das an? Natürlich ist die Autorin und Journalistin Birgit Kelle eine gestandene Frau und alles andere als ein Mädchen. Noch mehr, da die vierfache Mutter in ihren Arbeiten und bei öffentlichen Auftritten eine beispielhafte Souveränität an den Tag legt. Wer ihr fehlende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...