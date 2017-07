Straubing (ots) - Statt sich um eine Lösung auf dem Verhandlungswege zu bemühen, hat er den Draht zu Israels Premier Benjamin Netanjahu gekappt. Um dann nach Hilfe der USA zu rufen. Das ist verantwortungslos. Eines darf in der Debatte nicht vergessen werden: Das erneute Drama begann, als drei Palästinenser zwei israelische Polizisten getötet haben. Es war also die Aufgabe der Regierung, für Sicherheit zu sorgen. Allerdings: Auch die Reaktion Netanjahus verdient keinen Preis für vorausschauendes politisches Handeln. Der Geheimdienst hat ihn davor gewarnt, dass es zu einem Gewaltausbruch kommen werde, wenn er Metalldetektoren am Zugang zum Tempelberg aufstellen lässt.



