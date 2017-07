Freiburg (ots) - Viel wird nicht herauskommen außer bekannten Appellen an beide Seiten zur Mäßigung. Entschärfen lässt sich die Lage nur vor Ort. Netanjahu wird zurückrudern müssen, wenn er den drohenden Flächenbrand verhindern will. http://www.badische-zeitung.de/meinung/



