Trumps neuer Kommunikationschef Scaramucci hat angekündigt, undichte Stellen im Weißen Haus zu stopfen. Um weitere Enthüllungen zu verhindern, wolle er drastische Maßnahmen ergreifen, so der Ex-Finanzier.

Der neue Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Anthony Scaramucci, hat "drastische Maßnahmen" angekündigt, um die undichten Stellen im Weißen Haus zu beseitigen. "Wir müssen die Leaks stoppen", sagte der 53-jährige Ex-Finanzier dem Sender Fox News am Sonntag (Ortszeit). Dies habe höchste Priorität. Was derzeit geschehe, deute auf einen hohen Grad an Unprofessionalität hin, "und es hilft nicht dem Präsidenten. (...). Ich werde drastische Maßnahmen ergreifen, um die Leaks zu stoppen."

Der Posten des Kommunikationsdirektors ...

