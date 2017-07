CHEMNITZ (dpa-AFX) - 'Freie Presse' zu Kartellvorwürfen/Autokonzerne:

Das Kartellamt wird am Ende, sofern die Vorwürfe sich erhärten, Bußgelder verhängen, die nach bisheriger Erfahrung in die Milliarden gehen werden. Das ist sicher richtig, reicht aber nicht. Wichtig wäre auch, dass die Politik endlich ihren Kuschelkurs aufgibt und die Branche härter anfasst, klare Kante zeigt. Solange die Bundesregierung immer wieder Ausnahmeregelungen für die deutschen Autobauer durchsetzt und die Konzerne sogar in Untersuchungsberichte hineinredigieren lässt, wird in den Vorstandsetagen kein Umdenken einsetzen./yyzz/DP/zb

