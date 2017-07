NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Flüchtlingsdebatte:

"In einem haben SPD-Spitzenmann Martin Schulz und CSU-Parteichef Horst Seehofer sicher recht: Die Zuwanderung von Flüchtlingen gehört in den Wahlkampf; das entspricht den guten Gepflogenheiten in einer Demokratie. Denn es ist eines der Probleme, die die Menschen wirklich bewegen. Sie wollen zu Recht wissen, welche Lösungen es dafür gibt."/yyzz/DP/she

