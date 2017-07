MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zu Kartell-Vorwürfen gegen die Autoindustrie:

Auch die politisch an kartellverdächtigen Absprachen Beteiligten springen jetzt ab. Deren wichtigste Aufgabe war es, erstens wegzusehen und zweitens immer auf die Arbeitsplätze hinzuweisen, die nicht gefährdet werden dürften. Diese Argumentation reichte von Merkel und Dobrindt, vor allem Dobrindt, über die in den Aufsichtsräten sitzende SPD bis hin zu den Grünen mit ihrem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Weil Wahlkampf ist, wird es nun überall heißen "Rette sich wer kann", und das verheißt aus Sicht der Autoindustrie nichts Gutes für den Diesel-Gipfel am 2. August.

- Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter http://bit.ly/1MCIyI0/yyzz/DP/zb

AXC0017 2017-07-24/05:35