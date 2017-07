Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu einem zweitägien Besuch in den Mittleren Osten gereist, um in der Katar-Krise zu vermitteln. Die Türkei ist ein enger Verbündeter Katars.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag bei Besuchen in Saudi-Arabien und Kuwait Wege zur Beilegung der Katar-Krise gesucht. Zunächst traf er in Dschidda mit dem saudi-arabischen König Salman zusammen, dann reiste er zu einem Gespräch mit dem kuwaitischen Herrscher Scheich Sabah Al Ahmed Al Sabah nach Kuwait weiter. Kuwait hat versucht, in dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Bahrain auf der einen und Katar auf der ...

