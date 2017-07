The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1649192934 BCO SANTANDER 17/23 MTN BD03 BON AUD N

CA XFRA XS1652512457 DS SMITH 17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1652512705 DS SMITH 17/29 MTN BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1652856540 VODAFONE GRP 17/31 MTN 2 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1652965085 ADO PROPERTIES 17/24 BD03 BON EUR N

CA L3O2 XFRA CA63940B2057 NAVIS RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 4LG XFRA CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 EQ00 EQU EUR Y

CA SAZ1 XFRA DE000A2GS5A4 STADA ARZNEIMITT. Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA GQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01 EQ00 EQU EUR N