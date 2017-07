The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0031901066 ST.GALL.KTBK 07-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0116103489 CA HOME LOAN SFH 10/17MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0133090610 ZUERICH VERS. 11-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0187674111 UBS AG JERSEY 12-17 MTN BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000DB5DBE6 DT.BANK MTN 09/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH09237 COBA MTN S.2205 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA US912796LL14 US TREASURY BILL 07/27/17 BD00 BON USD N

CA 12FA XFRA USC35797AA44 FORTIS 16/21 REGS BD00 BON USD N

CA AH9A XFRA USU0237LAA36 AMC ENTER.HLDG 16/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH31V8 HSH NORDBANK KAP 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB63Q7 NORDLB KAP.M.FLR 05/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB8FN1 LBHT IS.A.8FN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010279208 BPCE S.A. 06/UND. BD01 BON USD N

CA XFRA US82460EAD22 SHINHAN BK 12/17 REGS MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1265912094 GOLDMAN S.GRP 15/17 FLR BD01 BON EUR N

CA SBJA XFRA USU8038KAF85 SBA COMMUNIC. 16/24 REGS BD02 BON USD N

CA YEB6 XFRA XS0528837841 KRED.F.WIED.10/17 MTN DL BD02 BON USD N

CA 76AB XFRA XS0992294388 UNITED GROUP 13/20 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1457590641 INTL FIN. CORP. 16/17 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1533916885 IMPERA HDGS 17/22 REGS BD02 BON EUR N