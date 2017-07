The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US63946BAJ98 NBCUNIVERS.MEDIA 12/43 BD03 BON USD N

CA XFRA US65473QBF90 NISOURCE FIN. 2047 BD03 BON USD N

CA XFRA US68389XAH89 ORACLE 09/39 BD03 BON USD N

CA XFRA US718172AC39 PHILIP MORRIS INTL 08/38 BD03 BON USD N

CA XFRA US718546AH74 PHILLIPS 66 2042 BD03 BON USD N

CA XFRA US718546AL86 PHILLIPS 66 14/44 BD03 BON USD N

CA XFRA US785592AJ58 SABINE PASS LIQ. 14/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US785592AM87 SABINE PASS LIQ.16/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US785592AS57 SABINE PASS LIQ. 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA US832696AK43 SMUCKER -J.M.- 15/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US852060AT99 SPRINT CAPITAL 2032 BD03 BON USD N

CA XFRA US87165BAG86 SYNCHRONY FIN. 2025 BD03 BON USD N

CA XFRA US8935268Z94 TRANSCDA P.L. 2039 BD03 BON USD N

CA XFRA US90131HBG92 21ST CENTURY FOX AM.06/35 BD03 BON USD N

CA XFRA US902494AX19 TYSON FOODS 2024 BD03 BON USD N

CA XFRA US92343VBG86 VERIZON COMM 12/42 BD03 BON USD N

CA XFRA US92343VCM46 VERIZON COMM 2054 BD03 BON USD N

CA XFRA US92553PAP71 VIACOM INC. 2043 BD03 BON USD N

CA XFRA US96950FAF18 WILLIAMS PRTNRS 2010/40 BD03 BON USD N

CA XFRA US98978VAH69 ZOETIS 2043 BD03 BON USD N

CA XFRA USC0219CAE78 ALIM. COUCHE-T. 17/22REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USQ98229AH27 WOODSIDE FIN. 15/25 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USY7083VAD11 PSALM 09/24 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1641472318 VE SONNEDIX FI. 17/36 BD03 BON EUR N