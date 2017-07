The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US12189LAW19 BURLINGTON NORTHERN 15/45 BD03 BON USD N

CA XFRA US149123CB51 CATERPILLAR INC. 12/42 BD03 BON USD N

CA XFRA US171340AK87 CHURCH + DWIGHT 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA US171340AL60 CHURCH + DWIGHT 17/47 BD03 BON USD N

CA XFRA US171340AN27 CHURCH + DWIGHT 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA US20030NAV38 COMCAST 07/37 BD03 BON USD N

CA XFRA US20030NBE04 COMCAST 12/42 BD03 BON USD N

CA XFRA US29082HAA05 EMBRAER NETHERL.FIN.15/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US29379VBC63 ENTERPR.PRODS OP. 2045 BD03 BON USD N

CA XFRA US31428XBE58 FEDEX CORP. 2045 BD03 BON USD N

CA XFRA US375558AS26 GILEAD SCIENCES 2041 BD03 BON USD N

CA XFRA US375558AW38 GILEAD SCIENCES 14/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US375558AX11 GILEAD SCIENCES 14/44 BD03 BON USD N

CA XFRA US38141GWN05 GOLDMAN SACHS 17/23 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US404119BT57 HCA INC. 16/26 BD03 BON USD N

CA XFRA US437076BA91 HOME DEPOT INC. 13/43 BD03 BON USD N

CA XFRA US48126BAA17 JPMORGAN CHASE 11/42 BD03 BON USD N

CA XFRA US494550AW68 KINDER M.E.PARTNERS 2038 BD03 BON USD N

CA XFRA US50247VAC37 LYB INTL FIN. 2044 BD03 BON USD N

CA XFRA US539830BB41 LOCKHEED MARTIN 2042 BD03 BON USD N

CA XFRA US56585AAF93 MARATHON PETR. 2041 BD03 BON USD N

CA XFRA US59156RAM07 METLIFE INC 05/35 BD03 BON USD N

CA XFRA US59156RBG20 METLIFE 2043 BD03 BON USD N

CA XFRA US62854AAN46 MYLAN 17/26 BD03 BON USD N