The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373945044 JACKSON NATL LIFE 17/25 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12T8V3 AAREAL BANK MTN S.257 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4GY7 INDUSTRIA ANL.17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSB1 DZ BANK CLN E.9333 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSC9 DZ BANK CLN E.9334 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LCB3 DEKA FESTZINS ANL 17/35 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWD3 LBBW ASG BONS SZ 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWE1 LBBW REP BONS SZ 17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWF8 LBBW ASG BONS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWG6 LBBW R6C BONS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWH4 LBBW VOW3 BONS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0012917821 BPCE 15/22 MTN BD03 BON JPY N

CA XFRA US00206RDC34 AT + T 16/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US00206RDD17 AT + T 2025 BD03 BON USD N

CA XFRA US00206RDF64 AT + T 16/40 BD03 BON USD N

CA XFRA US00206RDH21 AT + T 16/42 BD03 BON USD N

CA XFRA US00206RDJ86 AT + T 2048 BD03 BON USD N

CA XFRA US00206RDK59 AT + T 16/49 BD03 BON USD N

CA XFRA US013051DZ72 ALBERTA 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA US031162CF59 AMGEN 17/51 BD03 BON USD N

CA XFRA US07177MAB90 BAXALTA 2025 BD03 BON USD N

CA XFRA US075887BG35 BECTON,DICKINS. 2044 BD03 BON USD N

CA XFRA US10112RAX26 BOSTON PROP. 2026 BD03 BON USD N

CA XFRA US12189LAS07 BURLINGTON NORTHERN 2044 BD03 BON USD N